شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت : نجدد دعمنا للشرعية اليمينة ووقوفنا بجوار الشعب اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، فى كلمته أمام المؤتمر الأممى للمانحين، أن الكويت ملتزمة بدعم اليمن حتى يحقق طموحاته ودولة الكويت تؤكد دعمها للحكومة الشرعية حتى يتحقق الاستقرار والسلام لأراضيه وندعو لإيجاد حلول سلمية من أجل سلام واستقرار هذا الشعب

وعبر الشيخ ناصر عن أسفه لخرق البعض اتفاق الرياض ، و عرقلة مسيرة السلام فى الأراضى اليمنية.

وثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم اليمن، مؤكدا حرص الكويت بتوجيهات من الشيخ صباح الأحمد لتقديم المعونات الإنسانية للشعب اليمنى .

ومن جانبه قال رئيس وزراء اليمن معين عبد الملك ، إن الحوثيين يستخفون بمعاناة اليمنيين، وقد تابعنا التقارير الاعلامية التى تكشف تلاعب الحوثيين بالمساعدات الإنسانية مما يكون له أثرا مهلكا لهذا الشعب ، بالإضافة لانتهاكاتهم بحق العاملين فى منظمات الإغاثة ، وأكدنا كثيرا على خطزرة هذه الممارسات.

واضاف: اثنين من بين كل ثلاثة يمنيين فى حاج ماسة للمساعدات ، وأكد أن الأكمة تشتد أكثر من أى وقت سابق بسبب فيروس كورونا ، كما نحتاج لتغطية العجز فى الرواتب ، وندعو الدول المانحة للوصول لخطة مشتركة لتوظيف المنح وضمان وصولها لمستحقيها .

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وأشار لتعتيم الحوثيين على حقائق الاصابات بوباء كورونا وتسييس الامر ، وغياب الشفافية من قبلهم يهدد أرواح الشعب اليمنى ، لدينا فقط 150 جهاز تنفس و500 سرير للعناية المركزة على مستوى الجمهورية.

وأضاف: عدد النازحين داخل اليمن بلغ 3 ملايين و600 ألف نازح ، و80 % من اليمنيين محرمون من المياه الصالحة للشرب.

ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودى الامير فيصل بن فرحان ، فى كلمته أمام مؤتمر المانحين لليمن، إن المملكة قدمت أكثر من 16 مليار دولار لليمن منذ بداية أزمته، واليمن نحث المجتمعا الدولى لتقديم يد العون لهذا الشعب.

ودعا المجتمع الدولى أيضا للضعط الحوثيين لتأمين المساعدات الإنسانية، والاستجابة لعملية السلام الشاملة فى اليمن حفاظا على أرواح اليمنيين.

و قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرتيس، فى كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر الأممى لمانحى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة، إن اليمن يواجه أكبر أزمة إنسانية فهناك اكثر من مليون يمنى يحتاجون المساعدات العاجلة.

واكد أن فيروس كورونا يهدد بتضاعف الكارثة الإنسانية فى اليمن، ونتوقع تفشيا كبيرا للمرض بين اليمنيين، وهناك نناشد المانحين لمساعدة اليمن بأقصى سرعة فاليمن به أقل أعداد للفحوصات لفيروس كورونا فمنذ يناير هناك أكثر من 500 إصابة مسجلة.