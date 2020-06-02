مصادر أمنية تركية: إرهابيو "بي كا كا" يحرقون حقول "نبع السلام"

أنقرة/الخليج 365

أكدت مصادر أمنية تركية، أنّ إرهابيي بي كا كا/ي ب ك" يسعون لزعزعة الاستقرار في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، بحرق حقول المدنيين.

وقالت المصادر للأناضول، الثلاثاء، إنّ الإرهابيين يقفون وراء إشعال النيران في حقول المواطنين بمنطقة نبع السلام بتاريخ 26 مايو/أيار الماضي.

ولفتت المصادر أنّ اثنين من عناصر الجيش الوطني السوري ومدني، أصيبوا بنيران الإرهابيين عند محاولتهم إطفاء الحرائق.

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وبعد السيطرة على الحرائق، وتمشيط المنطقة، أكدت المصادر العثور على عبوات ناسفة، فككت لاحقا من قبل القوات الأمنية.

ويؤكد السكان المحليون في المنطقة، أنّ إرهابيي بي كا كا/ي ب ك، وراء حرق الحقول، ويهدفون لزعزعة الاستقرار وإشعال الفتنة بين المدنيين والجيشين التركي والوطني السوري.

وتتصدى قوات الجيشين التركي والوطني السوري، لمحاولات عديدة للتسلسل من قبل إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.