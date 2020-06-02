حكومة "غزة": عودة تدريجية للحياة في القطاعات المتضررة من كورونا

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي (تديره حركة حماس) في قطاع غزة، الثلاثاء، أن الحياة، ستعود لطبيعتها بشكل تدريجي، بعد تأثرها بالقرارات الهادف لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال المركز، في بيان تلقّت "الخليج 365" نسخة عنه "لدينا توجّه عام بالعودة التدريجية المنضبطة للقطاعات المتأثرة بالجائحة، وفق ضوابط وتدابير تضعها وزارة الصحة وتشرف عليها جهات الاختصاص".

وأوضح المركز أن هذا "التوجّه ينسجم مع استقرار الأوضاع داخل غزة؛ وعدم تسجيل أي إصابة داخل المجتمع وحصرها داخل مراكز الحجر الصحي الإلزامي".

وذكر أن "إجراءات الحجر الصحي الإلزامي أثبتت نجاحها في الحد من خطر انتقال العدوى من المناطق الجغرافية المحيطة، وبناء عليه فإننا نسعى لتشديد إجراءاتنا على المعابر لدخول الأفراد والبضائع".

واستكمل قائلا "نؤكد على قرار عدم استقبال أي أفواج من العائدين العالقين، حتى الأول من يوليو/ تموز القادم".

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وبيّن أن "قرار السماح بالعمل لأي مؤسسة، كانت مغلقة خلال الفترة الماضية، لن يتم إلا بتصريح رسمي من جهة الإشراف الحكومية".

وبحسب المركز، فإنه تم إعادة فتح المساجد لأداء صلوات الجماعة، بدءا من الأربعاء، مع استمرار تعليق تنظيم الفعاليات والأنشطة داخلها.

كما تم فتح "دور الحضانة ومراكز التدريب المهني للرعاية الاجتماعية وفق الضوابط الطبية التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك الشاليهات الترفيهية"، وفق المركز.

ووفق آخر الإحصائيات، فقد وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية إلى 625 إصابة (بينهم 61 حالة في غزة)، فيما وصل عدد الوفيات إلى خمسة.

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