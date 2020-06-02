ليومين.. لبنان يفتح حدوده البرية مع سوريا لإعادة العالقين

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلن لبنان، الثلاثاء، فتح حدوده البرية مع سوريا أمام الرعايا الراغبين في العودة إلى البلاد، بعد نحو شهرين ونصف من إغلاقها بسبب فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أن "قرار إعادة فتح الحدود البرية فقط للرعايا الراغبين في العودة من سوريا".

وأضافت المديرية في البيان، أن معبري المصنع (شرق) والعبودية (شمال) جرت إعادة فتحهما الثلاثاء، وسيتكرر فتحهما الخميس المقبل.

Advertisements

وأوضحت أن "القرار يستند إلى مقررات مجلس الوزراء في 31 مايو (أيار) الماضي، المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج".

وأفادت بأن فتح المعبرين يومي الثلاثاء والخميس، سيستمر بين الساعتين 09:00 بالتوقيت المحلي (12:00 ت.غ) و16:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ).

ومنتصف مارس/أذار الماضي، أغلقت السلطات اللبنانية حدودها البرية مع سوريا، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى ألف و242، بينها 27 وفاة، و719 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.