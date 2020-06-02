شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يحذر من أمر مُقلق بشأن إصابات «كورونا» في المملكة.. ويوجه رسالة للجميع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن إجمالي الحالات النشطة المصابة بفيروس “كورونا” وتتلقى العلاج حاليًا 22.672 حالة، منها 1264 حالة حرجة.

وأضاف “العبد العالي” خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا الرقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية، خصوصًا عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.

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وتابع قائلاً: “الأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولابد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة في التعرض للفيروس”.

وأكد متحدث “الصحة”، أن الهدف الرئيسي من الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس ألا يتعرض الإنسان للعقوبة والمخالفة، بل حماية نفسه والآخرين.