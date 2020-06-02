شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين تباهوا بحيازتهم للأسلحة النارية.. وإحالتهم لـ«النيابة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يتباهون بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله – من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وأوضح أنهم ثلاثة مواطِنين في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.