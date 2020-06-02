شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ«كورونا» و24 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 1869حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجدخلال الـ24 ساعة الماضية، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف أنه تم تسجيل 1484 حالة تعافي من كورونا، ليصل مجموع المتعافين إلى 65790 حالة، فيما تم تسجيل 24 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 549 حالة.

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وتابع متحدث الصحة قائلاً: “إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا 22.672 حالة، منها 1264 حالة حرجة، وهو رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصًا عند كبار السن وبالأخص في مدينتي جدة والرياض“.

وأوضح أنالعالم قطع نصف سنة منذ تسجيل أوائل الحالات لفيروس كورونافي شهر ديسمبر من عام 2019 وحتى اليوم.

وأضاف: “العديد من الدول بدأت العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مقرونة بإجراءات احترازية وقائية، والحمد لله في المملكة بعد جهود مثمرة في مراحل الاستباق، الآن نعود بحذر”.