شركة سامسونج تطرح الإصدارات الجديدة من أجهزة اللاب توب جالاكسي Books

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

طرحت شركة سامسونج الإصدارات الجديدة من أجهزة اللاب توب جالاكسي Books، وتهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات المستخدم العادي وموظفي الشركات.



وتعتمد الأجهزة الجديدة على شاشة QLED فائقة الجودة وعالية التباين، والتي يمكن استعمالها في الظروف الشاقة وخاصة تحت أشعة الشمس الساطعة، علاوة على أنه يمكن استعمال لوحة اللمس في أجهزة اللاب توب الجديدة لشحن الهواتف الذكية وسماعات الرأس لاسلكيا.

ويحمل الموديل الفاخر اسم جالاكسي Book Flex، ويمتاز بأنه يمكن طيه ليصبح حاسوبا لوحيا، كما يمكن استعمال الشاشة اللمسية بواسطة القلم،.

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ويتوافر جهاز اللاب توب جالاكسي Book Flex بشاشة قياس 13 و15 بوصة، ويتطابق القلم المستخدم مع جهاز اللاب توب إلى حد كبير مع قلم S-Pen المستخدم مع هواتف سامسونج جالاكسي Note، ويتيح هذا القلم للمستخدم استعمال بعض وظائف الجهاز، علاوة على إمكانية التوقيع على المستندات الرقمية على الشاشة مباشرة.

وتسعى شركة سامسونج إلى الاستفادة من قوتها في سوق الهواتف الذكية من خلال إمكانية توصيل الهواتف الذكية بأجهزة اللاب توب وعرض محتويات الهاتف الذكي على شاشة اللاب توب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويحمل أصغر الموديلات اسم جالاكسي Book S ويعتمد حاليا على معالج إنتل بدلا من معالج كوالكوم بمعمارية ARM المعروفة في عالم الهواتف الذكية في الموديل السابق، وعلى الرغم من أن معالجات ARM تعتبر أكثر اقتصادية، إلا أنها تنطوي على بعض القيود عند تشغيل نظام مايكروسوفت ويندوز، ولذلك خططت شركة سامسونج من البداية لطرح إصدار إنتل من اللاب توب Book S إلى جانب إصدار ARM.

ويحتل الموديل جالاكسي Book Ion موقعا وسطا بين الموديلين السابقين، ويمتاز بتصميم تقليدي وبجسم نحيف. ويتوفر اللاب توب الجديد بشاشة قياس 13 و15 بوصة، وتزخر جميع الموديلات الجديدة من سامسونج بمستشعر بصمة الأصابع وأزرار مضيئة.