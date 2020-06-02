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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "إتش بي" الأمريكية تطرح نظارة الواقع الافتراضي Reverb G2 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
طرحت شركة "إتش بي" الأمريكية، الثلاثاء، نظارة الواقع الافتراضي Reverb G2 الجديدة، بهدف تلبية متطلبات عشاق الألعاب والمستخدمين المحترفين.
وتدعم نظارة الواقع الافتراضي الجديدة منصة Steam VR وتقنية الواقع المختلط ويندوز Mixed Reality، كما أنها تزخر بالعديد من التحسينات مقارنة بالموديل السابق.
وتعتمد نظارة الواقع الافتراضي Reverb G2 الجديدة على شاشتين LCD قياس 2.89 بوصة وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز، وبدقة وضوح 2160 x 2160 بيكسل لكل منهما.
وعلى الرغم من أن وزن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة يبلغ نصف كجم، إلا أن شركة إتش بي تعد المستخدم براحة الاستعمال من خلال تعديل التصميم.
وقد تعاونت شركة إتش بي مع شركة فالف Valve لتحسين العدسات والسماعات، التي تم تركيبها على مسافة بعيدة بعض الشيء من الأذن، وبالتالي فإنها أصبحت أكثر راحة أثناء الاستعمال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لنظارة الواقع الافتراضي Reverb G2 الجديدة على 4 كاميرات تتبع، والتي تعمل على تحديد موقع المستخدم في الغرف، بالإضافة إلى تحديد موقع وحدة التحكم بدقة.
كما أجرت شركة إتش بي أيضا تعديل وحدة التحكم قليلا؛ حيث تتوافق الموديلات الجديدة مع تقنية أوكولوسOculus Touch بصورة أفضل من معظم سماعات الواقع المختلط، وقد تم استبدال لوحة اللمس في الموديل السابق بعصا تحكم.
ويتم الاتصال بالحواسيب عن طريق كابلين ومنفذ DisplayPort 1.3 ومنفذ USB-C، وإذا لم يعمل منفذUSB-C بقدرة 6 وات على الأقل، فإن نظارة الواقع الافتراضي ستحتاج إلى وحدة منفصلة للإمداد بالطاقة.
وأعلنت شركة إتش بي عن طرح نظارة الواقع الافتراضي Reverb G2 في الأسواق خلال فصل الخريف 2020 بسعر يبلغ 599 دولارا أمريكيا.
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