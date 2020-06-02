شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النجف العراقي يبحث الرحيل عن النادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أكد حسن أحمد مدرب فريق النجف العراقي لكرة القدم، أن موضوع تجديد تعاقده مع إدارة النجف لقيادة فريقها الكروي في الموسم المقبل يعتمد على إيفاء الإدارة بدفع مستحقات الطاقم التدريبي للفريق في الموسم الحالي.

يذكر أن حضور المدرب حسن أحمد إلى اجتماع اللجنة التطبيعية في اتحاد الكرة بشأن مناقشة منافسات الدوري للموسم الحالي جاء على عكس رغبة إدارة النجف، وأدى إلى خلاف بين المدرب والإدارة ما يرجح بنسبة كبيرة عدم بقائه مع فريق النجف في الموسم المقبل.

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