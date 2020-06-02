«مواصلات الإمارات» تنال بطاقة إيكوفاديس الفرنسية العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكنت مواصلات الإمارات من نيل بطاقة شركة إيكوفاديس EcoVadis الفرنسية المتخصصة بقياس أداء الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والتي تمنحها بعد استكمال عمليات المراجعة والتقييم اللازمة لعدد من المؤشرات ذات الصلة، وذلك في إطار مبادرة مشتركة بين شركات أوروبية بارزة تهدف إلى تطوير برنامج عالمي لإشراك الموردين في ممارسات المصادر المستدامة وفقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN) ومعايير الاستدامة.

وقال المهندس عثمـــان علي بوحسين، المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال بالإنابة، إن نيل الشهادة يصب في اتجاه الرؤية المؤسسية والقيم الراسخة التي تتبناها مواصلات الإمارات، لاسيما الالتزام والاحترافية والاستدامة والتميز، كما يعتبر تأكيداً إضافياً من جهة متخصصة ومرموقة يعزز مصداقية الشركة وحضورها ويؤشر إلى نضج ممارسات الاستدامة فيها، منوّهاً بأن الشهادة تعزز تنافسية مواصلات الإمارات، وتفتح لها الطريق أمام المزيد من التعاقدات والشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، لاسيما أنها تعتبر متطلباً أساسياً لإبرام العقود مع العديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها.