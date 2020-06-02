أكاديمية شرطة دبي تتفقد إجراءات السلامة من كورونا والتعقيم في بيئة العمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تفقد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، إدارات الأكاديمية، للوقوف على سير العمل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وتنفيذ قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي بالعودة التدريجية إلى مقر العمل.

ورافق اللواء ابن فهد، في جولته التفقدية، العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والرائد فهد جاسم الغص، رئيس قسم الشؤون الإدارية بالانتداب في مكتب التطوير المؤسسي لقطاع الأكاديمية والتدريب، والأستاذة آمنة سالم علي بوغنيم، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع الأكاديمية والتدريب.

وشدد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، على ضرورة الالتزام ببروتوكول العودة للعمل الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي، والذي يتضمن إرشادات وإجراءات احترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توفير أعلى درجات الصحة والسلامة العامة لموظفيها في بيئة العمل.

كما وجه اللواء ابن فهد، بأهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ناحية إجراءات التعقيم والتباعد الجسدي بين الموظفين وارتداء الكمامات والقفازات، وعدم التنقل بين المكاتب إلا للضرورة، داعياً إلى إجراء الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة أسرهم وزملائهم، متمنياً لهم تمام الصحة والعافية.