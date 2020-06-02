شواطئ تايلاند تعود للحياة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الناس إلى بعض الشواطئ الرملية الشهيرة في تايلاند الاثنين، محافظين على مسافة آمنة بين بعضهم بعضاً، بعدما خففت السلطات من تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى المفروضة على البلاد مُنذ أكثر من شهرين.

في باتايا، ذهل الزوار بمدى نقاوة المياه الزرقاء الفيروزية لخليج تايلاند، ومارس المتقاعدون الرياضة على طول الشاطئ. ولكن ما زالت قواعد التباعد الاجتماعي سارية، وقد أمرت السلطات المحلية مرتادي الشاطئ بالبقاء على مسافة متر على الأقل من بعضهم.

ولم تغلق كل الشواطئ خلال فترة العزل كما لم يعد فتح كل الشواطئ المُغلقة الاثنين، وما زالت الشواطئ في بوكيت جنوب البلاد مغلقة فيما بقيت الشواطئ في هوا هين مفتوحة طوال الوقت، وتخضع تايلاند لتدابير عزل مُنذ منتصف مارس/آذار الماضي، عندما أعلنت السلطات حالة طوارئ لمواجهة كوفيد19 وأغلقت مراكز التسوق ومراكز الترفيه والأماكن العامة بما في ذلك الشواطئ.

وشهد عدد الإصابات الجديدة تراجعاً في مايو/أيار الماضي، بينما منحت دور السينما ومراكز التدليك في كل أنحاء المملكة الضوء الأخضر للعودة إلى العمل الاثنين، وتظهر السجلات الرسمية أن تايلاند سجلت ما يزيد قليلاً على ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا و57 وفاة، وهي حصيلة تعد مُنخفضة نسبياً، لكن بعض الخبراء يقولون، إن عدم وجود اختبارات قد يُخفي الحصيلة الفعلية.

وقد تسبب رحيل الأجانب وحظر وصول الوافدين الجدد في ضرب الاقتصاد خصوصاً أن البلاد تعتمد بشدة على الأموال التي تدرها السياحية في المنتجعات مثل باتايا، وانخفضت عائدات السياحة بنسبة 40% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وحذرت الحكومة من أن تأثير الفيروس في الربع الثاني سيكون أكثر شدة.