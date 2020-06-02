رئيسة وزراء نيوزيلندا: شعرت «بالذعر» حينما رأيت ما حدث لـ«فلويد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الثلاثاء، إنها شعرت «بالذعر» لوفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، ورحبت باحتجاجات التضامن السلمية في نيوزيلندا، لكنها أشارت إلى أن المحتجين استهانوا بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت أرديرن في مقابلة مع قناة (تي.في.إن.زد): أعتقد أنني أقف مع كل من يشعرون بالذعر بسبب ما رأيناه، مضيفة: لا أريد وقف الاحتجاجات السلمية، لكن القواعد مفروضة لحماية الشعب، في إشارة إلى قيود التباعد الاجتماعي في التجمعات الكبيرة.

وشارك آلاف النيوزيلنديين في مسيرة سلمية الاثنين، في إطار احتجاجات في الولايات المتحدة وفي أنحاء مختلفة من العالم تشجب الطريقة التي مات بها فلويد بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه الأسبوع الماضي، ويصف بعض الأنصار الليبراليين أرديرن بأنها «مناهضة لترامب» وتدافع عن قضايا مثل العدالة الاجتماعية والتعددية والمساواة.

ونالت أرديرن ثناءً عالمياً لتعاملها مع أسوأ حادثة إطلاق نار في نيوزيلندا عندما قتل مسلح 51 مسلماً في مسجدين بكرايستشيرش في 15 مارس/ آذار عام 2019، وأشارت أرديرن إلى أن تعامل بلادها مع هذا الهجوم أوضح أن شعب نيوزيلندا ينبذ العنصرية والكراهية، وأضافت خلال المقابلة التلفزيونية: يعني هذا أيضاً أننا ننبذهما كدولة أينما رأيناهما في العالم، مؤكدة أنها تتفهم شعور المحتجين.

وفي سياق متصل، لم تسجل نيوزيلندا أي حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام العشرة الماضية، وهي على مشارف القضاء على الفيروس محلياً، وتخضع البلاد لإغلاق شامل مُنذ قرابة سبعة أسابيع، وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، إنه قد يتم رفع جميع القيود الأسبوع المقبل، حيث تعتزم مراجعتها في الثامن من يونيو/ حزيران الجاري، قبل الموعد المحدد الذي كان في 22 يونيو/ حزيران الجاري، بينما يتزايد الضغط من الشعب وزعماء الأحزاب لتخفيف القيود.