عملية "أبطال العراق" تحقق أهدافها وتكشف مكان قياديين بارزين لداعش

وقال الخفاجي: إن "حصول قوات الجيش على هواتف لإرهابيين خلال العملية والمعلومات التي حصلنا عليها داخل المضافات التي تم العثور عليها، تؤكد وجود بعض القياديين البارزين في التنظيم الإرهابي داخل هذه المنطقة، ولذلك عملية إدامة الضغط والاستمرار في ملاحقتهم مستمرة ".

وأضاف في تصريحه لـ"سبوتنيك"، بأن "العملية بدأت من أربعة محاور لمطاردة الإرهابيين، وتم تحقيق جميع الأهداف في الساعات الأولى من انطلاق العملية"، موضحا:

"عثرنا على الكثير من المضافات وتم الاشتباك مع عدد من الإرهابيين في أحد محاور العملية وتم قتل اثنين منهم". Advertisements

وأشار إلى أن "هذه العملية تدل على دقة المعلومات الأمنية والاستخبارية ودقة العمليات النوعية، وأيضا المنطقة وعرة لم تصلها قواتنا من قبل وتعتبر منطقة رخوة".

وأعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عمليات "أبطال العراق" المرحلة الثانية.

وقال رسول في بيان: إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة 5.738 كيلو متر مربع".