شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان: غايتنا الأسمى حماية جميع من يعيش على أرضنا من مواطنين ومقيمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أن الغاية الأسمى فى السلطنة منذ حالات الإصابة الأولى من جائحة كورونا، هى حماية جميع من يعيش على أرض عُمان الطاهرة من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى استمرارية عمل الدولة وأدائها لواجباتها والتقليل من تأثير الأوضاع المستجدة على جميع القطاعات، وحماية الاقتصاد العُمانى واستمرارية عمل القطاع الخاص، بأقل قدر من الأضرار.

جاء ذلك، خلال ترؤس السلطان هيثم بن طارق اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وقال السلطان هيثم بن طارق، إنه ونظراً لاستمرار هذا الوضع، ولعدم توفر العلاج المناسب لهذا الفيروس حتى الآن، فإنه أصبح من الأهمية التعايش مع هذه الأوضاع المستجدة والتأقلم معها تدريجياً، وهو ما لا يتأتى إلا بتكاتف جميع أفراد المجتمع باتباعهم كافة الاحترازات والتدابير الوقائية اللازمة ومتابعتهم البرامج التوعوية التى تبثها وسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً أن الدولة ماضية فى مواجهة هذه الجائحة وتسخير إمكاناتها لذلك.

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وفى بداية الاجتماع، أشاد السلطان هيثم بن طارق بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة فى احتواء هذه الجائحة، وأبدى ارتياحه التام لدور اللجنة العليا والإجراءات التى اتخذتها خلال الفترة الماضية، مُقدراً جهود الجميع فى هذا الشأن، وخاصة العاملين الصحيين، وقوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والأجهزة الأمنية فى مختلف المواقع، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الأخرى، والقطاعين الخاص والأهلي، وكافة المواطنين والمقيمين، ومُعبراً عن تقديره لجهود التوعية التى تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة، ولكل المبادرات المُساهمة فى الجهد الوطنى للتعامل مع هذه الجائحة.

وأمر السلطان هيثم بن طارق بإنشاء مختبر مركزى جديد للصحة العامة يواكب التطور التقنى والأنظمة الفنية الحديثة، ويُغطى الاحتياجات المطلوبة فى أى ظرف من الظروف.