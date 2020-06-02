الرئيس الجزائرى يشهد مراسم إطلاق اسم الفريق قايد صالح على مقر أركان الجيش

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، مراسم إطلاق اسم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل على مقر أركان الجيش الجزائرى، وبحسب التلفزيون الجزائرى الرسمى فقد "شهد الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، مراسم تسمية مقر أركان الجيش الوطني الشعبي باسم المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح".

وأوضح الرئيس أن إطلاق اسم قايد صالح على مقر الأركان يأتي اعترافا بالجهود الكبيرة للراحل قايد صالح خلال الثورة التحريرية في صفوف جيش التحرير الوطني، ومساهمته بعد الاستقلال في بناء الجيش الجزائري.

وكان اللواء السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع، حيث تم عزف النشيد الوطني، وحيا الرئيس تبون قادة الجيش الذين كانوا في استقباله.

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يذكر أن الفريق أحمد قايد صالح الذي توفى في 23 ديسمبر الماضي، تولى رئاسة أركان الجيش الجزائري عام 1994، قبل أن يضاف له منصب نائب وزير الدفاع في 2013.

وانحاز الفريق قايد صالح إلى جانب الشعب الجزائري في حراكه الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير 2019، وطالب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة، وساند بعد ذلك الخيار الدستوري لحل الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، والمتمثل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي، وفاز بها الرئيس تبون، ليتوفى الفريق قايد صالح بعدها بأيام قليلة.