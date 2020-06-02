شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السودانية تلقي القبض على خال الرئيس الأسبق عمر البشير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين السياسي لحزب منبر السلام العادل فى السودان، محمد أبوزيد ، بأن السلطات ألقت القبض على رئيس الحزب الطيب مصطفى، وذلك على خلفية تدوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بلاغًا في مواجهته. وفق صحيفة راكوبة نيوز السودانية.
وقال أبو زيد، أن سبب الاعتقال جاء على خلفية مقال صحفي للطيب مصطفى والتي هاجم بها عضو لجنة إزالة التمكين الدكتور صلاح مناع، مشيرًا إلى أن السلطات رفضت اللإفراج عنه بالضمانة العادية .
وفي وقت سابق، كان الطيب مصطفى قد كتب مقالين أحدهما تحت عنوان "إلى الرويبضة صلاح مناع.. ارعى بي قيدك ايها القزم!"، شن فيهما هجوما عنيفا على عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع.
الجدير بالذكر أن الطيب مصطفى هو خال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
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