الشارقة تطلق آلية لدعم السيولة بقيمة 4 مليارات درهم لتخفيف الأثر الاقتصادى لكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان، إن حكومة الشارقة تطلق آلية لدعم السيولة بقيمة 4 مليارات درهم لتخفيف الأثر الاقتصادي لكورونا، وأن إطار عمل بقيمة 4 مليارات درهم لتحسين السيولة للنظام المصرفي للشارقة، وأوضح البيان أنه يستهدف التحرك لتوفير دعم مالي إضافى لجميع الشركات المتأثرة بتفشي كوفيد-19.

وأضاف البيان، أن صكوك آلية الشارقة لدعم السيولة أول أداة للعملة قصيرة الأجل مصنفة قابلة للتداول في الإمارات، ويمكن أن تستخدمها البنوك لإدارة السيولة، وأن الشريحة الأولى من آلية الشارقة لدعم السيولة تم الاكتتاب بها فى مايو من جانب بنك الشارقة بمساهمة قدرها ملياري درهم.

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وأضوح البيان، أنه من المتوقع أن توسع الشرائح اللاحقة مع بنك أو أكثر آلية الشارقة لدعم السيولة إلى 4 مليارات درهم.