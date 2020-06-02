شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخطوط القطرية يعترف: تسريح 20% من موظفى المجموعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية لرويترز، اليوم الثلاثاء، أنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20% من موظفي المجموعة، وأن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينج لإرجاء جميع تسليمات الطائرات المعلقة.
وأوضح أن الشركة لن تمارس أعمالا في المستقبل مع أي شركة لصناعة الطائرات تجعل من الصعب تأجيل تسليم طائرات، وأنه قد يتم إلغاء طلبيات شراء طائرات إذا لم توافق شركات صناعة الطائرات على تأجيل عمليات تسليم
وأضاف أن من الصعب القول متى ستعود الشركة لتحقيق ربحية بسبب الجائحة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أن الشركة ستبقي على أسطولها دون تحليق حتى الفترة من منتصف إلى أواخر 2021.
وحذر شركتي إيرباص وبوينج من رفض طلبات شركة الطيران بتأجيل تسلم طائرات. وقال لرويترز عبر الهاتف "نتفاوض مع بوينج وإيرباص لتلبية طلبنا للتأجيل ونأمل في أن يلتزم كلا المنتجين". وأضاف "لا تملكان بديلا عن القبول وإذا جعلا الالتزام صعبا ... لن نقوم بالعمل معهما مجددا".
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