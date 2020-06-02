كورونا.. 3 وفيات بقطر و9 إصابات في لبنان

الدوحة - بيروت / الخليج 365
أعلنت قطر، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، فيما شخصت لبنان 9 إصابات بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل 3 وفيات، وألف و826 إصابة بكورونا، فيما تعافى ألفان و599 مريضا من الفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 60 ألفا و259؛ بينها 43 وفاة، و36 ألفا و36 حالة تعاف.
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تشخيص 9 إصابات بكورونا، بعد إجراء ألفان و68 فحصا للكشف عن الفيروس.
وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى ألف و242، بينها 27 وفاة، و719 حالة تعاف.
وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و397 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 377 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و929 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".
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