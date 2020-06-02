اليمن.. مسلحون يغتالون مصورا صحفيا في عدن

اليمن /عزيز الأحمدي/ الخليج 365



اغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء، مصورا صحفيا بمحافظة عدن جنوبي اليمن، وفق مصدرين.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر بوزارة الإعلام اليمنية، مفضلا عدم نشر هويته، إن مسلحين مجهولين اغتالوا المصور الصحفي نبيل القعيطي، أثناء تواجده أمام منزله بمديرية دار سعد، شمال عدن.

وأضاف المصدر أنه تمت محاولة إسعاف القعيطي ونقله إلى مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود" قرب المنطقة، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.



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من جانبه، قال مصدر صحفي مقرب من القعيطي، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الصحفي كان يعمل لصالح وكالة أنباء فرنسية، دون تفاصيل أخرى.

وحتى الساعة 11:49 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب حول خبر الاغتيال من "المجلس الانتقالي الجنوبي" المسيطر على عدن.

ويتحكم المجلس المدعوم إماراتيا بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.



ويحتل اليمن المرتبة 167 (من أصل 180 بلدا) على جدول الترتيب العالمي لحرية الصحافة، وفق تقرير حديث لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.