"تيكا" التركية تواصل دعمها للمزارعين في السودان

الخرطوم/ الخليج 365

تواصل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، دعمها للمزارعين في السودان عبر تزويدهم بمعدات زراعية وبذور محسنة.

وأفاد منسق "تيكا" في السودان بلال أوزدن، في تصريح للأناضول الثلاثاء، أن الوكالة تواصل تقديم معدات زراعية وبذور محسنة للمزارعين منذ عام 2010، بالتعاون مع مؤسسة "مدينة إفريقيا التكنولوجية" السودانية.

وأضاف أن الوكالة نفذت 3 مشاريع في 8 محافظات سودانية وعلى رأسها دارفور، بهدف المساهمة في ضمان الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

وأشار أن مابين 5 - 10 آلاف أسرة من ذوي الدخل المحدود تستفيد من هذه المشاريع التي تقدمها الوكالة.

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من جهة أخرى، واصلت الوكالة التركية تقديم مساعداتها الطبية في طاجيكستان، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن الوكالة الثلاثاء، أنه تم تسليم 70 ألف كمامة وألف لباس واق لوزارة الصحة الطاجيكية، لتوزيعها لكوادرها الطبية، وموظفي الجمارك وحرس الحدود.

وفي منغوليا، زودت الوكالة التركية، مؤسسة "قصر الأطفال" التعليمية التي توفر خدمات التعليم لـ4 آلاف طفل في البلاد، بمعدات حديثة تضمنت أجهزة حواسيب وملحقاتها.

وتأسست مؤسسة "قصر الأطفال" التعليمية في منغوليا عام 1958، وتخرج منها 135 ألف طالب حتى الآن.

وتواصل المؤسسة تقديم التعليم لـ4 آلاف طالب في مجالات مختلفة مثل، الفن والرسم والمسرح والموسيقى والرقص واللغات الأجنبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.