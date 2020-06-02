اليمن.. ضبط عصابة خططت لاغتيال محافظ حضرموت

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365

أعلنت النيابة العامة في اليمن، الثلاثاء، ضبط عصابة كانت تخطط لاغتيال فرج البحسني محافظ حضرموت شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر رئيس النيابة الجزئية المتخصصة بالمحافظة، رائد لرضي، أن "الأجهزة الأمنية كشفت تشكيلا إجراميا كان يخطط لاغتيال اللواء البحسني".

وأضاف لرضي في البيان، أن "النيابة باشرت الإشراف على جمع الاستدلالات حول خطة اغتيال المحافظ، الشاغل أيضا لمنصب قائد المنطقة العسكرية الثانية".

وأشار إلى "ضبط عدد (لم يحدده) من الأشخاص المتهمين في هذا التشكيل العصابي وتجري التحقيقات معهم حاليا".

وأردف: "هذا التشكيل مرتبط بمجموعة أخرى يجري تعقبها، هدفها اغتيال محافظ حضرموت ونشر الفوضى بالمحافظة"، دون توضيح الجهة التي يعمل لصالحها.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، تداولت وسائل إعلام يمنية خبر اعتقال عدد من الموظفين والعاملين بديوان المحافظة لنفس القضية.

وتشكل حضرموت، الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ثلث مساحة البلاد؛ حيث تنقسم إداريا وعسكريا إلى منطقتين، أولى وثانية.

وتشهد المحافظة انفلاتا أمنيا؛ إذ يستهدف مجهولون بين حين وآخر مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين بها.



وخلال السنوات الماضية، كان تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن العديد من العمليات، غير أن وتيرتها تصاعدت مؤخرا دون تبني أي من الجهات.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.