الجيش الليبي يؤمن محيط معسكر اليرموك الاستراتيجي بطرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، تأمين عدة مواقع بمحيط معسكر اليرموك الاستراىتيجي، وإحراز تقدم بمحيط مطار طرابلس الدولي القديم، جنوبي العاصمة طرابلس.



جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة الليبية لصد عدوان ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة.

وقال المجعي إن الجيش الليبي تمكن اليوم من تأمين محيط "معسكر اليرموك" بعد سيطرته على "عمارات الخلاطات" الواقعة في "شارع الوادي" جنوبي طرابلس.

وأضاف أن القوات "أحرزت اليوم أيضاً تقدما مهما في محور الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي القديم"، مشيرا أنها "ستعمل الآن على التمركز في تلك المواقع".

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ولفت المجعي إلى أن سلاح الجو نفذ عدة ضربات جوية استهدفت تمركزات لمليشيا حفتر في مدينة الأصابعة (50 كم جنوب طرابلس) ومحيط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).



وأشار إلى أن قواتهم فقدت، الاثنين، 7 عناصر جراء استهدافهم من قبل طيران مسير إمارتي داعم لحفتر بمدينة غريان.

وبالفترة الأخيرة، كبد الجيش الليبي مليشيا حفتر خسائر فادحة، وطردها من كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.