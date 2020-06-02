تحييد 12 مسلحا وتدمير 9 آليات وذخائر لحفتر جنوب طرابلس

ليبيا/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الثلاثاء، تحييد 12 مسلحا وتدمير 9 آليات وذخائر، بينها مدرعة إماراتية، تابعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر جنوب طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو، أورده حساب عملية "بركان الغضب" على "فيسبوك".

وقال قنونو: "نفذ سلاح الجو 5 طلعات قتالية في آخر 24 ساعة في محيط مدينة الأصابعة (50 كم جنوب طرابلس)".

وأوضح أن الطلعات القتالية "استهدفت في مجموعها 7 آليات مسلحة، وسيارة ذخيرة، ومدرعة إماراتية تابعة لمليشيات حفتر الإرهابية".

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وتابع أنها نجحت أيضا "في تحييد 12 من عناصر ميليشيات حفتر".

وأكد أن قوات الحكومة الليبية "تتقدم بقوة و تقتحم أوكار فلول ميليشيات حفتر في محوري الخلاطات والخلة (جنوبي طرابلس)"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الليبي استهداف تجمعين وتدمير آليتين عسكريتين لمليشيا حفتر قرب مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

وفي الفترة الأخيرة، كبد الجيش الليبي مليشيا حفتر خسائر فادحة، وطردها من كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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