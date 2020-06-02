"الخارجية" الفلسطينية تندد بعملية هدم إسرائيل منازل في القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
ندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بسياسة هدم إسرائيل منازل فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة.
وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس المحتلة، ومحيطها".
وأشارت إلى أن "عملية الهدم تهدف لتكريس عملية الضم وتهويد مدينة القدس".
ودعت "الخارجية"، محكمة الجنايات الدولية، لفتح تحقيق في جرائم إسرائيل.
ومنذ عيد الفطر، هدمت السلطات الإسرائيلية 13 منزلا فلسطينيا في مدينة القدس وضواحيها، بحسب مراسل وكالة الخليج 365.
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