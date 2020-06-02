كورونا.. 6 وفيات بالكويت و3 في الإمارات وإصابات في عُمان

عواصم خليجية / الخليج 365

سجلت الكويت والإمارات، الثلاثاء، 9 وفيات بكورونا، فيما رصدت سلطنة عمان 576 إصابة بالفيروس.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 6 وفيات و887 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 28 ألفا و649؛ بينها 226 وفاة، و14 ألفا و281 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة 3 وفيات و596 إصابة بالفيروس.

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وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35 ألفا و788، بينها 269 وفاة، و18 ألفا و726 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 576 إصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و799، بينها 59 وفاة، وألفان و812 حالة تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و394 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 377 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و926 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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