فرق الدفاع المدني بمحافظة رابغ تسيطر على حريق اشتعل بخزانات وقود بمحطة تحت التجديد

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تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة رابغ من اخماد حريق اشتعل في عدد ٢ خزان وقود بمحطة تحت الصيانة والتجديد.

‏وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات ٩١١ تلقت في تمام الساعة : (08:45) من هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١٠ / ١٤٤١هـ بلاغاً يفيد عن وجود حريق بمحطة وقود بحي الجود.

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

.وبوصول الفرق للموقع اتضح بان الحالة عبارة عن حريق بعدد ٢ خزان وقود بمحطة وقود خارج الخدمة بسبب أعمال الصيانة والتجديد.

باشرت الفرق عمليات الإطفاء باستخدام مادة الرغاوي حيث تمت السيطرة على الحريق في حينه دون الانتشار المواقع المجاورة وسجلت حالة إصابة طفيفة واحدة لمقيم عربي في العقد الرابع من العمر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وباشر فريق التحقيق وكذلك فرق السلامة والإشراف الوقايي عملهم بالموقع لاكمال الإجراءات اللازمة.