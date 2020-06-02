فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف تنقذ ثلاثة اشخاص فقدوا بمنطقة جبلية وعرة

تمكنت فرق الأنقاذ بإلادارة العامةللدفاع المدني بمحافظة الطائف من إنقاذ ٣ اشخاص فقدوا بمنطقة جبلية بقرية ثمالة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة( 19:54) من مساء اليوم الأربعاء الموافق 1441/10/4 يفيد

بفقدان ثلاثة اشخاص بمنطقة جبلية بقرية ثمالة وذلك اثناء تنزههم.

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة إلى موقع الحالة وعند وصول الفرق تم عمل خطة للبحث ومسح المنطقة وتم العثور عليهم بمنطقة شديدة الوعورة وهم شخصان بالغان وطفل جميعهم سعوديي الجنسية.

واتضح إصابة احدهم حيث تم نقله من قبل أفراد الإنقاذ باستخدام النقالة لمسافة تزيد عن ٥٠٠ م وتلقى العلاج اللازم من قبل الهلال الاحمر بالموقع.

وأهاب القرني بالجميع بعد المغامرة بالصعود في المناطق الجبلية والوعرة وضرورة التعرف على المنطقة المراد التنزه بها وأخذ احتياطات السلامة اللازمة متمنين السلامة للجميع.