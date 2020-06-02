مدير مدني عسير يعايد منسوبيه مرئياً

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء علي بن عبدالله السعوي إجتماع مرئي مع مدراء الإدارات والجهات المرتبطة به للمعايدة ومناقشة مستجدات العمل وسبل تطبيق الإحترازات الوقائية وتنفيذها من قبل منسوبي الدفاع المدني في ضل جائحة كورونا .

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