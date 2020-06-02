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رسمياً ميسي يستمر مع برشلونة الموسم المقبل

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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يستطيع مشجعو فريق الإسباني لكرة القدم أن يتنفسوا الصعداء بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل نجم هجوم الفريق سيظل ضمن صفوف الفريق لموسم آخر على الأقل.

ويأتي هذا بسبب عدم تفعيل ميسي /32 عاما/ للشرط الذي يتضمنه عقده مع برشلونة والذي يتيح له الانتقال لأي ناد مجانا في صيف العام الحالي ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر من النادي ومصادر مقربة من اللاعب.

وانتهت صلاحية هذا الشرط أمس الأحد دون أن يقوم ميسي بتفعيله ما يعني استمراره ضمن صفوف برشلونة في الموسم المقبل على الأقل.

ويشارك ميسي مع الفريق الأول للنادي منذ عام 2004 كما أصبح الآن أقدم لاعب بالفريق. ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى 30 حزيران/يونيو 2021 .

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وطبقا للتقارير الإعلامية ، تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي 700 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ميسي يرغب في اللعب بجوار مواطنه لاوتارو مارتينيز الموسم المقبل وأنه يعمل على انتقال لاوتارو /22 عاما/ من انتر ميلان الإيطالي إلى برشلونة هذا الصيف.

وطبقا للتقارير الإعلامية ، لم تلق سياسات برشلونة في سوق انتقالات اللاعبين استحسان ميسي خلال السنوات القليلة الماضية ما جعل جماهير الفريق تخشى انتقال ميسي لناد آخر.

وتوج برشلونة بلقب سبع مرات في المواسم العشرة الماضية ولكن أحدث تتويج له بلقب كان قبل خمسة أعوام.

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