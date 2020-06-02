تشريح مستقل يؤكد وفاة جورج فلويد بالاختناق ووفاته جريمة قتل

قال طبيبان قاما بتشريح مستقل لجثة جورج فلويد، الأمريكي من أصول أفريقية الذي تسببت وفاته خلال احتجاز شرطة منيابوليس له الأسبوع الماضي في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، إن سبب الوفاة “اختناق ميكانيكي” وإن وفاته كانت جريمة قتل.

وقال الدكتور مايكل بادن، وهو أحد طبيبين قاما بتشريح الجثة بناء على طلب عائلة فلويد، خلال مؤتمر صحفي في منيابوليس إن فلويد لم يكن يعاني من أي مشكلة طبية كامنة ساهمت في وفاته. وقال بادن إن وفاة فلويد كانت بسبب ضغط ركبتي ضابطي شرطة على عنقه وظهره.