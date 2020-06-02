شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «الجوازات» توضح الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر بوابة «مقيم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العام للجوازات أنه سعياً إلى سرعة إنجاز الخدمات المقدمة من الجوازات، يمكن إنهاء الإجراءات من خلال بوابة مقيم.

وأشارت “الجوازات” في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أن بوابة مقيم تساهم في توفير الوقت والجهد، ويدعم في ذلك كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأكدت أن الخدمات المقدمة عبر بوابة “مقيم” تشمل إصدار الإقامات، وتجديد الإقامات، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة (مفردة – متعددة)، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وتابعت أن الخدمات تتضمن كذلك ، إلغاء تأشيرة الخروج والعودة ، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي، و نقل الخدمات ،و تعديل المهن ، وتحديث معلومات جواز السفر، و تمديد تأشيرة الزيارة ، وطباعة وتوصيل هوية مقيم، وإصدار تصريح دخول مكة للمقيمين خلال موسم الحج.