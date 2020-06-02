أندونيسيا تعدل عن المشاركة في الحج بسبب كورونا

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جاكرتا: أعلنت إندونيسيا الثلاثاء أنها قررت عدم المشاركة في موسم الحج إلى مكة المكرمة في هذا العام بسبب المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وهو قر ار يشمل نحو 221 ألف شخص سجلوا أسماءهم لأداء هذا الفرض.

قال وزير الشؤون الدينية فخر الرازي خلال مؤتمر صحافي نقلته شاشات التلفزيون "لقد كان قراراً صعباً ومريراً... لكن من مسؤوليتنا حماية حجاجنا ومن يعملون في إطار ترتيبات الحج".

ألقت جائحة كوفيد-19 بظلال من الشك على الحج خلال هذا العام، ولم تعلن السلطات السعودية بعد ما إذا كانت ستسمح بإقامة شعائر الحج التي تصادف في أواخر يوليو.

في الشهر الماضي، حثت أندونيسيا التي ترسل أكبر مجموعة من الحجيج كل عام إلى مكة، الرياض على إعلان قرارها بشأن إقامة الحج، وأثار الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو المسألة في محادثة هاتفية مع الملك سلمان بن عبد العزيز، كما قال الوزير.

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درست جاكرتا إمكانية إرسال نصف عدد الحجاج للحد من المخاطر لكنها قررت في النهاية أن تطلب منهم التخلي عن رحلتهم في هذا العام. يعد الحج مصدراً رئيساً للدخل بالنسبة الى المملكة العربية السعودية، ولكن يُخشى أن يشكل بؤرة للعدوى في حال وجود مصابين بكوفيد-19 بين الحجاج.

تسبب قرار أندونيسيا بخيبة أمل كبيرة بين بعض الحجاج الذين كانوا ينتظرون منذ سنوات عدة فرصة الذهاب للحج. قالت ريا توريسناواتي وهي موظفة تبلغ من العمر 37 عاماً والدموع تنهمر من عينيها، "كنت أعرف أن ذلك ممكن، ولكن الآن بعد أن أصبح الأمر رسميًا، فقد انفطر قلبي. كنت أنتظر ذلك منذ سنوات".

قالت لوكالة فرانس برس "أتممت جميع استعداداتي، وكانت ملابسي جاهزة وأخذت جميع اللقاحات. لكن الله كان له تدبير آخر". في العام الماضي، أدى الحج في مكة المكرمة حوالي 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم.



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