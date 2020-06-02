الجيش الليبي يستهدف تجمعين وآليتين عسكريتين لحفتر في غريان

طرابلس / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، استهداف تجمعين وتدمير آليتين عسكريتين لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر قرب مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفق تغريدتين نشرهما حساب "فيسبوك" التابع لمكتب الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة الليبية لصد عدوان حفتر على طرابلس.

وقال المكتب في تغريدته: "سلاحنا الجوي ينجح في هذه اللحظات في استهداف آلية عسكرية و مجموعة مشاة بقربها عند بوابة القضامة جنوب شرق مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)".

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وأضاف في تغريدة لاحقة: "سلاحنا الجوي ينجح مرة أخرى في استهداف آلية عسكرية، ومجموعة مشاة، بقربها عند مفترق الضوة المحادية لبوابة القضامة".

وتابع: "يصبح الاستهدافات بالبوابة ومحيطها تجمعي مشاة وآليتين تم تدميرهما (..) استمرارا لجهود القضاء على كافة الخارجين على القانون".

وفي الفترة الأخيرة، كبد الجيش الليبي مليشيا حفتر خسائر فادحة، وطردها من كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.