تسيير الدورية التركية-الروسية الـ14 في إدلب

أنقرة/ فردي توركتان/ الخليج 365

سيّرت القوات التركية والروسية الثلاثاء، الدورية المشتركة الرابعة عشر على طريق "إم 4" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن الدورية جرى تسييرها اليوم بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد."

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

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