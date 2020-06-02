صحيفة: قانون كويتي "مؤقت" يسمح بخفض رواتب الموظفين

الكويت / الخليج 365



أوردت صحيفة "الرأي" الكويتية، الثلاثاء، أن الحكومة أعدت مشروع قانون يسمح لأرباب العمل، تقليص رواتب موظفيهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.



وذكر الصحيفة أن الحكومة الكويتية أحالت مشروع القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية، ويهدف إلى معالجة آثار "كورونا" على سوق العمل، على أن ينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة الفيروس.



وبحسب المادة الأولى من مشروع القانون، يحق للوزير المختص، الموافقة لأصحاب العمل منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.



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كما تجيز لأصحاب العمل، الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50 بالمئة، ودون المساس بالحد الأدنى للأجور.



ووفق الصحيفة، تهدف الحكومة من مشروع القانون، إلى إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتاً.

وحتى الإثنين، سجلت الكويت إجمالاً 27 ألفا و762 إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات 220.

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