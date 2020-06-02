كورونا.. ليبيا تسجل 12 إصابة ترفع الحصيلة إلى 168

طرابلس / الخليج 365

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، تشخيص 12 إصابة بفيروس كورونا.

وأشار المركز (حكومي)، في بيان، إلى إجراء 658 فحصا للكشف عن الفيروس، وجاءت نتيجة 12 منها إيجابية.

وأوضح أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168، منها 5 وفيات، و52 حالة تعاف.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و384 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 377 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و920 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.