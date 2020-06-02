شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «الشؤون الإسلامية» لأئمة المساجد والمؤذنين في حال رصد أي حالة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توجيهاً مهماً لأئمة المساجد والمؤذنين بضرورة الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة بعد عودة صلاة الجمعة والجماعة، لجميع الفروض.
وحث التوجيه، على ضرورة الإبلاغ عند رصد أي حالة في أي مسجد أو جامع، وإغلاق الجامع وتهويته عند رصد حالات كورونا -وفقاً لـ”المدينة”-.
وأوضحت الوزارة أن من حق الإمام والمؤذن الذي يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة عدم الحضور للمسجد، والتواصل مع الجهات الصحية، كما يعذر عن الحضور للمسجد من يعاني من الأئمة والمؤذنين أي أمراض مزمنة وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بخادم المسجد فطالبت الوزارة في حالة رصد أي حالة في مسجد أو جامع يقوم بعزل نفسه في مسكنه فورًا ويغلق المسجد أو الجامع ويعمل على تعقيمه وتهويته ويتم إبلاغ وزارة الصحة لعمل إجراءات التقصي الوبائي.
كما وجه بضرورة توعية المصلين باستمرار من قبل أئمة المساجد بتطبيق الإجراءات الوقائية وفق ما صدر من الجهات المختصة.
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