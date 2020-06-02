شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «تقويم التعليم» للطلاب المتقدمين لأداء الاختبار التحصيلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت هيئة تقويم التعليم تنبيهاً مهما بشأن الطلبة الذين قاموا بالتسجيل في الاختبار التحصيلي ولا تتوفر لديهم المتطلبات التقنية.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها “خدمة المستفيدين”، أنه سيتم إبلاغ الطلاب بمواعيد الاختبار في المقرات عبر الملف الشخصي في نظام التسجيل، اليوم الثلاثاء الموافق 1441/10/10 عند الساعة 8 مساءً.

وكان رئيس مجلس هيئة التقويم التعليم والتدريب أحمد بن محمد العيسى أكد أن تجربة الأيام الـ3 الأولى من الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد أثبتت مستوى جدية الطلبة، والقدرات الرقمية لدى أبناء المملكة الذين استطاعوا بكفاءة تثبيت منصة الاختبار والتعامل معها بكل اقتدار.

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وأوضح العيسى أن هناك بدائل ومواعيد إضافية لمن يواجه أي مشكلات أو تحديات قبل وأثناء أداء الاختبار عن بُعد، لافتاً إلى أن هيئة التقويم والتعليم والتدريب تضمن لكل المسجلين أن يمروا بتجربة الاختبار التجريبي ويؤدوا الاختبار الفعلي.