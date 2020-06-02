كورونا.. الكشافة التونسية تلغي المخيمات الصيفية

تونس/شيماء المناعي/الخليج 365-

قرّرت الكشافة التونسية (منظمة تربوية شبابية مستقلة)، الاثنين، إلغاء جميع مخيماتها الصيفية ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الكشافة في بيان، أن الإلغاء "يشمل جميع المخيمات مهما كانت مدتها ومكانها".

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وأشارت إلى أنها "مكرهة على هذا القرار رغم أهمية تلك الأنشطة الصيفية لكن الأولوية للمحافظ على منتسبي المنظمة".

وتقوم الكشافة التونسية حاليا بدعم جهود مجابهة فيروس كورونا، عبر محاور أبرزها تقديم مساعدات للمحتاجين، وتعقيم الشوراع والمؤسسات العمومية.

ووفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التونسية، الإثنين، تم تسجيل 7 إصابات بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى ألف و84، توفي منهم 48، وتعافى 964.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.