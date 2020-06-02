العنقري لرتبة عقيد بالحرس الملكي

صدر الأمر السامي الكريم بترقية المقدم المهندس مشعل بن عبدالعزيز العنقري ، إلى رتبة “عقيد” في الحرس الملكي .

وعبَّر العنقري عن سعادته بالترقية، واعتبرها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وصحيفة الخليج الإلكترونية العنقري على الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.

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