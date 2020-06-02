وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنشآت

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كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بمسمى “أخصائي علاقات عامة.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص إدارة الأعمال.
كما اشترطت على ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وألا يكون قد استفاد من برنامج تهمير سابقًا.
وأكدت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــا.
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