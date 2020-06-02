الطقس : هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير)، فيما تؤثر الرياح النشطة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية إلى شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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