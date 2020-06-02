شكرا لقرائتكم خبر عن للشهر الثالث على التوالي.. نمو الودائع المصرفية في المملكة بإجمالي 1.83 تريليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

للشهر الثالث على التوالي، سجلت الودائع المصرفية في المملكة خلال شهر (أبريل) الماضي، إذ ارتفعت بدعم من نمو إجمالي ودائع الأفراد والشركات خلال الفترة.

Advertisements

وبحسب “الاقتصادية”، سجلت الودائع في أبريل الماضي نموا 1 في المائة “18.75مليار ريال” على أساس شهري، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.829 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.81 تريليون للشهر السابق له.

ونمت الودائع المصرفية 9.9 في المائة مقارنة بما كانت عليه في أبريل 2019، حيث كانت في حدود 1.664 تريليون ريال، أي أن الودائع ارتفعت بنحو 164.99 مليار ريال خلال 12 شهرا.

وارتفع إجمالي ودائع الأفراد والشركات “تحت الطلب، الادخارية، والأجنبية” 1.2 في المائة على أساس شهري، وهي تشكل نحو 75.4 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، فيما نمت ودائع الجهات الحكومية بجميع فئاتها بنحو 0.8 في المائة على أساس شهري في أبريل، التي تشكل نحو 22.4 في المائة من الودائع المصرفية.