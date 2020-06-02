شكرا لقرائتكم خبر عن مدينتان في قائمة الأعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن مدينتين بالمملكة دخلا في قائمة الأعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر”، أن الكويت تتصدر المشهد في أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبة الأولى والثانية كما الثالثة 47.9م، في حين جاءت رفحاء في المرتبة الثامنة 46.7م، والأحساء في المرتبة الـ11 بدرجة 46.4م.
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