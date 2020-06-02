شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نتائجه المُبشرة في علاج «كورونا».. محادثات بين المملكة وروسيا لتوفير إمدادات من عقار «أفيفافير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام روسية، عن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، قوله: “إنه يتم إجراء محادثات مع مسؤولين بالمملكة حول الإمدادات المحتملة من عقار “أفيفافير”.

ووفقاً لـ”الوطن” أكد دميترييف أن الدواء الذي أظهر فعالية عالية في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد أثناء التجارب السريرية، حصل على شهادة تسجيل من وزارة الصحة الروسية.

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وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن النتائج الأولية لاختبار دواء «أفيفافير» (Avifavir) المحلى على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90 %.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية صادقت في وقت سابق على دواء «أفيفافير» كأول دواء مضاد لفيروس «كورونا»في روسيا وسمحت باستخدام العقار لعلاج المصابين بالفيروس التاجي.