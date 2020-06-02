شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة متطوعين أثناء توصيلهم أدوية لمستفيدين.. وأمير عسير يتفاعل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أهدى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، سيارة لمتطوعين بعد تعرضهما لحادث مروري أثناء توصيل الأدوية للمستفيدين في المنطقة.
وقال المتطوعان سعود بن حسن وعبدالعزيز آل معيض، عبر مداخلة لهما في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن الأمير تركي بن طلال الخليج 365 معهما للاطمئنان على صحتهما.
وأوضح المتطوعان أن الحادث المروري لم يمنعهما من إكمال المهمة وتوصيل الأدوية إلى الوجهة المقصودة، فقد تمكنا من التواصل مع المستفيد بعد الحادث وتسليم الأدوية له.
يُذكر أن صحة عسير استقبلت المتطوعين في مقر الصحة، للاطمئنان على صحتهما وتكريمهما لجهودهما المخلصة.
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