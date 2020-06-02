طبيب إيطالي يفجّر مفاجأة عن «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أثار ادعاء طبيب إيطالي بارز أن فيروس «كورونا» المستجد «لم يعد موجوداً» في البلاد ضجة، أمس، دفعت الحكومة الإيطالية وكذلك منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من غياب أي أدلة تشير إلى تراجع قدرة الفيروس على التسبب بالمرض، وفقا للبيان.



وقال مايكل راين، مدير برنامج التدخل الطارئ لدى منظمة الصحة العالمية: «يجب أن نكون حذرين بشكل استثنائي لعدم إعطاء الانطباع بأن الفيروس قرر فجأة، وبمفرده أن يصبح أقل تسبباً للمرض. الوضع ليس كذلك على الإطلاق».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي افتراضي، أن فيروس «كورونا» المستجد «لا يزال فيروساً قاتلاً»، وأن «آلاف الأشخاص ما زالوا يموتون كل يوم».

وجاء رده تعقيباً على تصريح ألبرتو زانغريلو، رئيس مستشفى سان رافاييل في ميلانو، عاصمة منطقة لومبارديا الشمالية التي كانت الأكثر تضرراً بالوباء، الذي قال: «في الواقع، لم يعد الفيروس موجوداً في إيطاليا بالمعايير الإكلينيكية».

وقال زانغريلو في مقابلة مع تلفزيون «راي» الأحد، إن «المسحات التي فُحصت خلال الأيام العشرة الماضية أظهرت حِملاً فيروسياً صغيراً جداً من الناحية الكمية مقارنة بتلك التي أجريت قبل شهر أو شهرين».

وأضاف: «يجب أن يتحمّل أحد ما مسؤولية ترويع البلاد».

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ورداً على ملاحظة الطبيب الإيطالي هذه، قال مسؤول منظمة الصحة العالمية في جنيف مايكل راين: «نحن لا نعرف ما إذا كانت هذه هي الحال بالنسبة لكوفيد 19، ولكن من المحتمل أن ليس الفيروس نفسه هو الذي صار أقل ضراوة، ولكن نحن كمجتمع، نجحنا في تقليل عدد المعرضين للفيروس وشدته ومدى تكرار التعرض له».

وأضاف: «في الظاهر، يبدو الفيروس أضعف لكنه قد يكون أضعف لأننا نتحسن [في معرفته وإدارته]، وليس لأنه يضعف.

آمل أن يضعف الفيروس، هذا ما نأمله جميعاً، لكننا لا نستطيع الرهان على ذلك في هذه المرحلة».

وقد أثارت تصريحات الطبيب الإيطالي استهجاناً لدى خبراء آخرين استتبعه تحذير من الحكومة بتوخي الحذر.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ساندرا زامبا في بيان: «بانتظار الحصول على أدلة علمية تدعم الفرضية القائلة إن الفيروس اختفى، أود أن أدعو أولئك الذين يقولون إنهم متأكدون من الأمر عدم إثارة حالة من الارتباك بين الإيطاليين».

وقال فرانكو لوكاتيلي، رئيس مجلس الصحة الوطني، إن تعليقات زانغريلو جعلته في حيرة.

وقال: «يكفي النظر إلى عدد الحالات الإيجابية الجديدة المؤكدة كل يوم لرؤية استمرار انتشار فيروس «كورونا» في إيطاليا».

وقال مدير معهد سبالاتساني للأمراض المعدية المرموق في روما جوزيبي إيبوليتو، إنه لا دليل علمياً على أن الفيروس قد تحوّر أو أن فاعليته تغيّرت.